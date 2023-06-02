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Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan için neler söylemişti?

Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta gazeteci bundan 4 yıl önce İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez ne zaman ve nasıl tanıştığını da Hadi Özışık ile yaptığı bu sohbette anlatan Mehmet Barlas; Erdoğan'ın söylediği sözlerin kendisinin çok hoşuna gittiğini anlatmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunması gereken bir politikacı olduğunu ifade eden Mehmet Barlas, kendisini en güçlü lider olarak tanımlamıştı.

Duayen ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin söyledikleri son seçim zaferinin ardından tekrar hatırlanmıştı. Zira Barlas'ın en güçlü lider olarak tanımladığı Erdoğan, bir seçim daha kazanarak Mehmet Barlas'ı haklı çıkarmıştı.

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