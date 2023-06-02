Lunaparkta hareket eden gondola binmeye kalkışınca olanlar oldu

ERZURUM'da bir lunaparkta hareket eden gondola binmek isteyen kişi adeta ölümden döndü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan ve her gün binlerce insanın geldiği lunaparkta yaşanan kaza, yürekleri ağızlara getirdi. Lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de hareket etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü.

Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.

Vatandaşlar ise benzeri kazaların tekrar olmaması için daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.