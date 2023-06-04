Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu 'nerede' diye sordu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törene damga vuran olaylardan bir tanesi de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Erdoğan'a getirdiği mango hediyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dün Ankara'da tören düzenlendi. Törene katılan isimlerden bir tanesi de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ti.

Şerif'in, Erdoğan çifti ile sohbeti sosyal medyada çok konuşuldu.



Sosyal medyaya yansıyan videoda Şerif'in hediye olarak Türkiye'ye mango getirdiğini söylediği duyuluyor.



Videoda Erdoğan, "Nerede mangolar" diye sorarken, mangoların eve yollandığını öğrenince baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösteriyor.

Pakistan mangolarını çok seviyor

O anlarda Erdoğan'ın Şerif'e, "Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum" dediği duyuluyor.