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POLİTİKA

Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı

MİT Başkanlığı iken Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'la ilgili sosyal medyada en çok merak edilen şeylerin başında konuşması ve ses tonu geliyordu. Hakan Fidan dün Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı ve ilk kez sesi duyuldu. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Hakan Fidan'ın meral edilen sesini yazdı.

Hakan Fidan yıllardır MİT'in başında bulunmasına rağmen kamuoyu önünde konuşmamasıyla biliniyordu. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na gelmesiyle birlikte hakkında en çok merak edilen şeylerden birinin ses tonu ve konuşması olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Fidan dün ilk kez Mehmet Barlas'ın cenaze töreninde vatandaşlarla sohbet etti. 

Ahmet Hakan merak edilen şeyi yazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte geldiği Mehmet Barlas'ın cenazesinde 'hayırlı olsun' diyen vatandaşlarla sohbet etti. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, çiçeği burnunda Dşişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses ve konuşmasını yazdı. İşte o bölüm:

Tonu iyi, konuşması akıcı, gayet iyi anlatıyor

Bakıyorum da herkes bunu merak ediyor. Hakan Fidan’la bazı toplantılarda bir araya gelme fırsatı yakalamış bir gazeteci olarak söylüyorum: Ses tonu gayet iyi. Konuşması akıcı. Derdini gayet iyi anlatıyor. Birikimi yüksek. Rasyonel olandan milim sapmıyor. Akılcı bir yaklaşımı var. Yani büyük bir sürprizle karşılaşmayacaksınız.

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