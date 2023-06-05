BIST 5.265
DOLAR 21,17
EURO 22,73
ALTIN 1.321,43
POLİTİKA

Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bakan Alparslan Bayraktar duygu dolu anlar yaşadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Bakan Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz“ dedi. Bayraktar konuşması sırasında ailesine teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Bayraktar, "Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Bakan Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz“ dedi. Bayraktar konuşması sırasında ailesine teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Bayraktar, "Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı
İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü: 100 lira yaktılar
İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü: 100 lira yaktılar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi