Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bakan Alparslan Bayraktar duygu dolu anlar yaşadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Bakan Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz“ dedi. Bayraktar konuşması sırasında ailesine teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Bayraktar, "Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Bakan Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz“ dedi. Bayraktar konuşması sırasında ailesine teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Bayraktar, "Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum" dedi.