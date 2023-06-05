Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Yılmaz, "Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Törendeki konuşmasında Türkiye yüzyılı vurgusu yapan Cevdet Yılmaz Enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılmaz, "Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz." dedi.