BIST 5.266
DOLAR 21,17
EURO 22,72
ALTIN 1.321,11
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Yılmaz, "Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Törendeki konuşmasında Türkiye yüzyılı vurgusu yapan Cevdet Yılmaz Enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılmaz, "Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi
Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu 'nerede' diye sordu
Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu 'nerede' diye sordu
MSB, Irak'ın kuzeyinde iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Biri kadın 2 terörist böyle teslim oldu
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Biri kadın 2 terörist böyle teslim oldu