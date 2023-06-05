BIST 5.265
DOLAR 21,17
EURO 22,73
ALTIN 1.321,43
POLİTİKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devralmasının ardından yaptığı açıklamalarda "Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı. 

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devralmasının ardından yaptığı açıklamalarda "Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü: 100 lira yaktılar
İstanbul’da doğum günü partisinde skandal görüntü: 100 lira yaktılar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi! Alt katlarda oturanlara 'terk edin' çağrısı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Yıllardır merak ediliyordu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ses tonu nasıl? İşte cevabı
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Beyaz Futbol'da ilginç anlar: Aslan kostümü giydi, canlı yayına çıktı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan görülmemiş şampiyonluk kutlaması...
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Mauro Icardi ve Simge Sağın buluştu: Kupa törenine damga vuran 'Aşkın Olayım' düeti!
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil balık lokantasına girdi: O anlar kamerada
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
River Plate Defensa maçında acı olay! Metrelerce yükseklikten düştü, hakem maçı tatil etti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Nureddin Nebati görevi devrederken derin bir 'oh' çekti!
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi
Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi
Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu 'nerede' diye sordu
Pakistan Başbakanı'nın Erdoğan'a hediyesi gündem oldu 'nerede' diye sordu