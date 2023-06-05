Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devralmasının ardından yaptığı açıklamalarda "Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devralmasının ardından yaptığı açıklamalarda "Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" dedi.