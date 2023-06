Can Ataklı'nın son umudu 'derin devlet' oldu! Büyük yangınlar, depremler, seçim olmadı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için büyük yangınlar, depremler afetler bekleyen ve bunu açık açık canlı yayında söyleyen Can Ataklı, orman yangınları ve Kahramanmaraş depremi sonrası büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Umudunu seçimlere bağlayan Can Ataklı, seçimde de hüsrana uğrayınca şimdi de 'üst akıl' dediği derin devletten medet ummaya başladı.

Can Ataklı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulmak için son umudu 'üst akıl' dediği derin devlet oldu. Daha önceleri Erdoğan'ın iktidardan gidebilmesi için büyük yangınlar, depremler, halk ayaklanması isteyen ve bekleyen Can Ataklı, Antalya merkezli orman yangınları ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimleri için "Erdoğan gidiyor" pompalaması yapan Can Ataklı, seçim sonunda yine hüsrana uğramıştı.

Erdoğan için 'üst akıl' devreye girmiş!

Günlerdir 'seçimde hile yapıldı" diyen ancak bir tek kanıt bile sunamayan Can Ataklı şimdi de Erdoğan'ın gitmemesi için 'Üst Akıl'ın devreye girdiği iddia etti. Ataklı, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında, seçimi muhalefetin kazandığını ancak üst akılın devreye girerek muhalefeti susturup, seçimi Erdoğan'ın kazandığını ilan ettirdiğini iddia etti. İşte Can Ataklı'nın akıllara zarar o yorumu:

Kılıçdaroğlu'na "Arkadaş, sen gelirsen kaos olur. Ses etme" denmiş

Üst akıl muhalefeti uyardı. İddia ediyorum aslında bu seçimi muhalefet yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazandı. Bir takım hileler yapıldı, sayıları 2 milyondan fazla olan Suriyeliler kullanıldı. Muhalefetin derin sessizliğine bakıyorum. 'Canım yenildik, şimdi bunlarla madara olmayalım' havasındalar. Hayır, bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Arkadaş, sen gelirsen kaos olur. Ses etme. Biz devleti yeniden yapılandırıyoruz' dediler."