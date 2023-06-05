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Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, sosyal medya üzerinden ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamayınca soluğu poliste aldı. Mağazada polisi karşısında gören saplantılı kadın, iş yerinin üst katında bulunan tuvalete kendisini kilitlerken, tuvaletten kadın polis çıkardı.

Olay, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki takı mağazasında yaşandı. Alınan bilgiye göre; önceki gün Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi. Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı. Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi. Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi. Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, olay yerine gelen kadın polis tarafından tuvaletten çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

“Hayatı zindan etti”
Burcu Özdemir ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden müşterisi olduğu için tanıştığını belirten mağaza sahibi Zeliha Çelik, “İlk başlarda sadece alışveriş için yazıyordu. Bir süre sonra benden hoşlandığını, beni sevdiğini söyleyince kendisine kötü davranmaya başladım. 4 ay önce başladı. Çarşamba günleri Kumluca’dan Manavgat’a gelip sabahtan akşama kadar iş yerimin önünde oturup, gidiyordu. Beni sevdiğini, aşık olduğunu söyleyince bir daha gelmemesi için defalarca tersledim. Ama ne yaparsam vazgeçiremedim. Son günlerde iyice azıttı. Önceki gün gelip iş yerimin önüne oturdu. Artık Manavgat’ta yaşayacağını, iş bulup çalışacağını, benim gönlüm oluncaya kadar bekleyeceğini söyledi. Kendisini yine tersledim ve burayı terk etmesini istedim. Bana kendisinin deli olduğunu, her şeyi yapabileceğini söyledi. Öğrendiğim kadarıyla geceyi yine iş yerinin önünde bankta geçirmiş. Sabah 07.00’de kalkıp beklemeye başlamış. Ben saat 13.00’te geldiğimde burada bekliyordu. Kendisiyle konuşmak için içeri çağırdım. Ne söylesem fayda etmedi. Polis çağırdım. Polisler gelince yukarı çıkıp tuvalete kendisini kilitledi. Tuvaletin kapısını açmıyor. Kadın polis gelecek, onu bekliyoruz” dedi.

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