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Cem Yılmaz neye uğradığını şaşırdı! Zerrin Özer şikayet etti, öfke kustu: "Akıllı olacaksınız..."

Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine katılan Zerrin Özer, kendisiyle röportaj yapan basın mensuplarının Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia etti. Yılmaz'ın röportajını yarıda kesen Özer, "Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız" diyerek muhabirlere tepki gösterdi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü akınının yaşandığı törende Cem Yılmaz geldiği iddiasıyla röportajı yarıda kesilen Zerrin Özer, basın mensuplarına sitem etti.

"Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız"

Cem Yılmaz ile basın mensuplarının röportaj yaptığı esnada araya giren usta sanatçı Zerrin Özer, komedyene selam verdikten sonra basın mensuplarına veryansın etti. Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, "Ben bir şey söylemek istiyorum, hepinize... Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız!" diye bağırdı.

Araya giren basın mensupları bir yanlışlık olduğunu kendisiyle röportaj yapıldığını söylese de Özer'in siniri geçmedi.

Cem Yılmaz da o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

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