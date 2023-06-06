Erdoğan Nebati'ye ne dedi? Hakan Fidan masanın altından çıktı! Muhammed Nur Nahya'dan 'sürpriz sonlu' kabine skeci

Muhammed Nur Nahya isimli fenomen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine kadrosunu belirleme anlarını parodileştirdi. Skeçte Erdoğan'ı canlandıran Nahya'nın, Nureddin Nebati'ye yönelik "sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim" sözleri dikkat çekti. MİT başkanıyken yeni kabinede dışişleri bakanı olan Hakan Fidan'ın ise videoda masanın altından çıkması güldürdü. Videonun sonunda ise "sürpriz" var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek siyasi videolar yayınlayan ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi edinmeye başaran Muhammed Nur Nahya, Erdoğan'ın kabine kadrosunu belirleme anlarını parodileştirdi.

"Sürpriz sonlu kabine" notuyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi belirlediği anları mizahi bir dille aktardı.

Videoda, Erdoğan'ın kabinesinde yer almayan Nureddin Nebati için "Nebati, sana parıltılı hayatında başarılar dileyelim. Yani sen biraz mola versen iyi olur" sözleri yer aldı. Videoda Nebati'yi canlandıran kişinin 'oh' çektiği duyuldu. Nebati'nin, devir teslim töreninde Bakan Şimşek'e bakarak 'oh' çekmesi çok konuşulmuştu.

Skeçte dışişleri bakanının açıklandığı sırada ise 'Hakan Fidan'ın masanın altından çıkması izleyenleri güldürdü.

Kısa sürede binlerce beğeniye ulaşan videonun sonunda ise "Kılıçdaroğlu" sürprizi yer aldı.

Nureddin Nebati hazine ve maliye bakanlığı görevini devrederken 'oh' çekti: O anlar...