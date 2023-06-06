Samsun'da sokakta balıklar yüzmeye başladı! İşte o ilginç görüntüler...

SAMSUN'un Terme ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Terme Çayı ve bölgedeki birçok dere taştı. Sokaklar sular altında kaldı. Terme Çayı'nın taşması sonucu sokaklarda balıklar yüzmeye başladı. Sokakta yüzen balıklar vatandaşları şaşkınlık içinde bıraktı.

Samsun'da dün olduğu gibi bugün de sağanak yağış etkili oluyor. Terme İlçede durum fena. Terme'de şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı. Mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı.

Terme Çayı'nın taşması sonucu sokaklarda balıklar yüzmeye başladı. Sokakta yüzen balıklar vatandaşları şaşkınlık içinde bıraktı. İşte o anlar...