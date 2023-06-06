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Erzurum'da iki boz ayı güreşirken kameralara yansıdı! İşte o anlar...

ERZURUM'da doğasever Bülent Erkan İspir’de boz ayıları güreşirken görüntüledi.

Erzurum’un ispir ilçesinde yaşayan dağcı doğasever Bülent Erkan, doğa yürüyüşü sırasında Sırtın yaylasında çok sayıda boz ayıyı gördü. Boz ayılardan ikisinin güreştiği anları görüntüleyen Erkan, doğa yürüyüşleri sırasında bu tarz görüntülerle karşılaştığını bu kez iki ayıyı güreşirken çekmeyi başardığını söyledi.

Bülent Erkan'ın "Erzurum İspir Sırtın yaylada onlarca boz ayı beslenirken oynarken görülmektedir bugün biz 9 ayı gördük. 5 tanesini filme aldık diğerleri ormana kaçtı onlarcasının da izlerini gördük" notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. 

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