Dolar kuru çıldırdı Şeref Oğuz 'cephane kalmadı' dedi doların hızını kesecek tek enstrümanı açıkladı

Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi baş döndürdü. Bir günde yüzde 8 değer kazanan dolar 23 lirayı aştı. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, "Kuru tutmak için artık kur korumalı mevduatın kabiliyeti bitti. İkincisi Merkez Bankası'nın kuru tutacak mecali kalmadı. Çünkü cephanesi yok. Geriye bir tek faizi kalıyor" dedi.

Dolar/TL'de hafta başından bu yana devam eden yükseliş ivmesi yeni işlem gününün ilk bölümünde hız kazandı. Kurda yüzde 6'yı aşan yükselişle rekor seviye izlendi.

Kurda yüzde 6'yı aşan yükseliş kaydedildi. Bu yükselişin ardından kur 23 seviyesini aştı. Dolar/TL güne 21,61 seviyesinden başlamıştı. Dolar/TL'de 3 günlük yükseliş yüzde 8'i aştı. Saat 14.57 itibarıyla dolar kuru 23.14 TL'den işlem görüyor.

"Geriye bir tek faiz kalıyor"

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, dolar kurundaki artışı Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında değerlendirdi:

"Derenin önüne set çekersen arkasında biriktirdiği su miktarı çoğalır. Hangi savaktan bırakırsan çağlar. Kuru tutmak için artık kur korumalı mevduatın kabiliyeti bitti.

Gelinen noktada bu hızı kesecek enstrüman var. Ayın 22'sinde Para Politikası Kurulu. İki şeyi bekliyoruz, Merkez Bankası'nın yeni başkanını, ikincisi heterodoksun resmen bittiğinin töreni faiz artışıyla yaşanacak.

İkincisi Merkez Bankası'nın kuru tutacak mecali kalmadı. Çünkü cephanesi yok. Geriye bir tek faiz kalıyor. Faiz iki türlü çalışacak. Merkez Bankası'nın başına gerçekten bağımsızlığı temsil eden, bir insan beklentisi zaten tek başına o bile piyasaları yönlendirmeye yeter. O zaman şu olur 22'sine kadar hızlı artış devam eder. Ama ondan sonra Merkez Bankası faizi artırdığı zaman halen görevden alınmamışsa yeni gelecek olan ya da getirilmemişse bile Merkez Başkanı'nın şimdiki başkanı. O zaman hızını kesecek. Normal piyasanın beklentileri doğrultusunda akışına devam edecektir."