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POLİTİKA

Doğu Perinçek muhalefet safına geçti! Mehmet Şimşek'e 'mandacının dik alası' dedi

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayı bulamadıktan sonra muhalefet etmeye başlayan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'i ağır sözlerle hedef aldı. Doğu Perinçek, Mehmet Şimşek'i 'mandacı' ilan etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'de 'Çıkış Yolu' programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ağır sözlerle yüklendi. Mehmet Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” sözlerine tepki gösteren Doğu Perinçek, "Şimşek'in konuşması, Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun uygulamış olduğu, Turgut Özal'ın 1980'de getirmiş olduğu program" dedi.

Seçimi Erdoğan kazandı ama...

Mehmet Şimşek'in açıklamalarının Babacan'ın ve Davutoğlu'nun programı olduğunu ifade eden Perinçek, "Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama programı Davutoğlu ve Babacan'ın programı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek mandacıların alası

Perinçek, "Mehmet Şimşek mandacıların alası. Bir ön yargımız yoktu. Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı. Uluslararası normlara uyacağız. Bu mandacılık. ABD'nin ve Dünya Finans Merkezi'nin koyduğu kurallara uyacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayı Erdoğan'dan izinsiz yapamaz

Ayrıca bu programın Mehmet Şimşek'e değil Tayyip Erdoğan'ın programı olduğunu vurgulayan Perinçek, Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları Erdoğan'dan izinsiz yapamayacağını söyledi.

Seçimlerde  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Perinçek, ayrıca Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Göreve Başlama Töreni'ne de katılmıştı.

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