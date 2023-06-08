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HÜRJET'in özel uçuşu görüntülendi!

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi. İniş takımlarının ilk kez kapatıldığı o uçuşu yalnızca TRT Haber kameraları kaydetti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET'in test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı.

Test pilotu Ercan Çelik, "Bugün ilk defa hürjet'in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabi ki kısıtlı limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalmış olacak dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak" diyor.

HÜRJET'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. HÜRJET'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi.

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