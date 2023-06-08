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Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Arabayı kaçırıp, iki yaşındaki kardeşini arka koltuğa oturttu! Sonrası korkunç...

ANKARA'da 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Haziran Günü Kahramankazan ilçesi Kayı Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde meydana gelmişti. İddialara göre, 17 yaşındaki A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FG 3650 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve elektrik bakım elemanları sevk edilmişti. Kazada 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybederken, sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürülmüştü.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, Şehit Ümit Güder Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan’da toprağa verilmişti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi

Öte yandan, aracı kullanan A.A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. A.A.’nın evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşini de alarak iki arkadaşı ile birlikte babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.

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