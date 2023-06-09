Çocuk traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
BALIKESİR'in EDREMİT ilçesinde otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkan traktörün hızla tekne onarımı yapılan iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin, römorkuna arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan traktör, bir iş yerine girdi.
Çanakkale-İzmir kara yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Güre Mahallesi yakınında önünde seyreden traktöre bağlı römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak hızlanan traktör, tekne onarımı yapılan iş yerine girip duvarına çarparak durabildi.
Bu sırada iş yerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Yıldırım ve köpeği, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin çarptığı traktörün kontrolden çıkarak hızlandığı, içeri girdikten sonra köpeği sıyırıp geçerek küçük kızın yürüyüp ilerlediği yere çarptığı görülüyor.