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DÜNYA

Mısır'da köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan bir Rus turist, denize girdiği sırada köpekbalığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.

O anlar kamerada

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Konsolosluk açıklama yaptı

Rus Konsolosluğu saldırıyı doğruladı Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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