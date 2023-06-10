BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
POLİTİKA

Eren Erdem'in kutu kola anketi olay oldu

Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair iddialı söylemleriyle öne çıkan CHP'li Eren Erdem yine çuvalladı. Erdem'in, seçim öncesi toplumun Erdoğan'a tepkisini ölçmek karşısına kutu kolayı koyarak yaptırdığı anket sonuçları yeniden gündem oldu. O ankette kutu kola yüzde 48.7, Erdoğan yüzde 35 oy aldı.

CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in seçimden önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada çokça konuşulan videoda eski CHP'li milletvekili Erdem şöyle diyor:

"Ben bir araştırmayı bizzat yaptırdım. 2400 denekli araştırmaydı. Erdoğan’ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola %48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım. Toplumun tepkisini ölçüyorum"

Erdem, ayrıca "Kararsızlar bölümünde vatandaşlar diyor ki o kadar da değil Tayyip'e vermem ama kutuya da vermem diyor." diye konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ilk turda 44.88 oy alırken ikinci turda 47,84'te kaldı.

Bu paylaşım, sosyal medyada "Kılıçdaroğlu kutu kola kadar oy alamadı mı diyorsun" diyerek gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkardı! Çalışanlar yaka paça dışarı attı o anlar kamerada
Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkardı! Çalışanlar yaka paça dışarı attı o anlar kamerada
Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın çıktı!
Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın çıktı!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Genç kadına dehşeti yaşattı: Zorla alıkoydu, darp etti! Polise ecel teri döktürdü o anlar kamerada
Genç kadına dehşeti yaşattı: Zorla alıkoydu, darp etti! Polise ecel teri döktürdü o anlar kamerada
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Almanya'da yaşayan gurbetçinin asgari ücret videosu olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin asgari ücret videosu olay oldu
Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu!
Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu!
İstanbul'da yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti! Korkunç görüntüler kamerada
İstanbul'da yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti! Korkunç görüntüler kamerada
Çocuk traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Çocuk traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Bursa'da film sahnelerini aratmayan operasyon! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı
Bursa'da film sahnelerini aratmayan operasyon! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı
Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı