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İstanbul Başakşehir'de çıkan fabrika yangını hâlâ sürüyor!

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.
Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor.

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