Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu şakası! Alaturka tuvalette çömelik pozisyonda

Rise of Empires: Ottoman filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu yaptığı ‘Kemal Kılıçdaroğlu şakası’ ile gündem oldu.

Soğuk Savaş'ın bu haftaki bölümüne ise of Empires: Ottoman filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu konuk oldu. Üzümoğlu'nun yaptığı Kılıçdaroğlu şakası sosyal medyada gündem oldu.

"Alaturka tuvalette çömelik bir pozisyonda fotoselli ışığın sönmesine Kemal Kılıçdaroğlu ne tepki vermiştir" sorusunu soran Üzümoğlu yanıt olarak da "Burdayım be...Bur-da-yım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ilk tur sonuçlarından sonra paylaştığı bir video ile kendisini destekleyenlere "Burdayım be...Bur-da-yım" sözleriyle seslenmişti.