Doktorlar öldü dedi, cenazesinde tabutun içinde canlandı! İşte o korkunç anlar...

Ekvador’da 76 yaşındaki bir kadının kendi cenazesinde tabutun içinde nefes almaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Ekvador’da 76 yaşındaki Bella Montoya'nın cenazesinde yaşanan ilginç anlar tüm dünyada gündem oldu.

Cuma günü aniden hastalanan Montoya'nın kaldırıldığı hastanede 3 saat sonra öldüğü bildirildi. Oğlu Gilbert Balberán, doktorların annesinin kalp krizi sonucu kurtarılamadığını söylediğini aktardı.

Kadının cenazesine katılanlar ise büyük şok yaşadı. Cenaze evine götürülerek bir tabuta yerleştirilen kadının hayatta olduğu fark edildi. Kadının tabutun içinde nefes almaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı.

4 saat tabutta kalan kadının yaşadığını fark eden oğlu ve yakınları hemen yetkililere haber verdi. Oğlu, “Annem sol elini hareket ettirmeye başladı, gözlerini ve ağzını açtı. Nefes almaya çalışıyordu” dedi.

Cenaze evine gelen doktorlar Montoya'yı tabuttan çıkarıp hızla aynı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırdı. Kadın solunum cihazına bağlanırken onun öldüğünü söyleyen doktor ise ortadan kayboldu.

Ekvador basınına konuşan tıp uzmanları, durumun muhtemelen kadının katalepsi durumuna girmesi yani kas sertliği yaşayarak dış uyaranlara yanıt vermemesinden kaynaklandığını söyledi. Olayın yaşandığı Martín Icaza Hastanesi ise bir açıklama yapmadı.

Kadının oğlu, hastaneyi ihmalle suçlayarak dava açmaya hazırlanıyor.