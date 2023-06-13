BIST 5.537
DOLAR 23,67
EURO 25,60
ALTIN 1.495,37
YEREL

Adana Et ve Süt Kurumu’nda skandal görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana’da Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvanın kafasına demir sopayla vurularak öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu binasına getirilen büyükbaş bir hayvan görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ”Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup, sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşi gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'dan açıklama! Uğur Akkuş'un ilk sözleri...
Eşi gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'dan açıklama! Uğur Akkuş'un ilk sözleri...
Ana haber sunucusundan canlı yayında görülmemiş protesto! Hatay depremzedeleri için...
Ana haber sunucusundan canlı yayında görülmemiş protesto! Hatay depremzedeleri için...
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Erdoğan ve Aliyev, Azerin'in Çırpınırdın Karadeniz şarkısını ayakta alkışladı
Erdoğan ve Aliyev, Azerin'in Çırpınırdın Karadeniz şarkısını ayakta alkışladı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti
CHP'li Milletvekili Çakır şehidin defini sırasında ortalığı gerince tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de yoğun ilgi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de yoğun ilgi!
İzmir'de iğrenç olay! Bir kadın vapurun ortasında tuvaletini yaptı!
İzmir'de iğrenç olay! Bir kadın vapurun ortasında tuvaletini yaptı!
Mısırlı rahibin sesi 3 bin yol sonra yeniden hayata döndürüldü! Kimse sonunu böyle tahmin etmiyordu
Mısırlı rahibin sesi 3 bin yol sonra yeniden hayata döndürüldü! Kimse sonunu böyle tahmin etmiyordu
Taksim’de Rus turisti bıçakladılar
Taksim’de Rus turisti bıçakladılar
Fenerbahçe, Ryan Kent transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Ryan Kent transferini açıkladı!