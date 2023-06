Adana Et ve Süt Kurumu’nda skandal görüntüler

Adana’da Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvanın kafasına demir sopayla vurularak öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu binasına getirilen büyükbaş bir hayvan görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ”Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup, sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” denildi.