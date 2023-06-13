Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Afgan erkekle nişanlanan bir Türk kızı sosyal medyada yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi. Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir video gündem olmasın. Son olarak Afgan bir erkekle nişanlandığını belirten Türk kızı, çektiği video ile adından söz ettirdi. Bahsi geçen videoda Türk erkeklerini aşağılayan genç kızın, Afgan nişanlısını göklere çıkarması dikkat çekti.

Türk kızı yayınladığı videoda "Afgan dediğiniz kişinin tırnağındaki kir olamazsınız. Sizin sadece rüyanızda görebileceğiniz o Alman pasaportuna sahip benim kocam" ifadelerine yer verdi.

Bu video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Türk erkeklerini aşağılayan genç kıza sert sözlerle yüklendi.

O yorumlardan bazıları...