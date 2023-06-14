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Adapazarı'nda 76 yaşındaki adamdan genç kıza taciz! 'Anadan üryan dolaşmayın beni tahrik ediyorsun'

Adapazarı’nda 76 yaşındaki bir adam yolda yürüyen genç kızın kıyafetini beğenmeyince, “Bu ne hal böyle, sizin giyinik olman lazım, 76 yaşında adamım beni tahrik ediyorsun” diye azarladı. Yaşlı adamın kendini savunurken söyledikleri de dikkat çekti.

Adapazarı'nda yolda gördüğü genç kızın giyimine söz eden yaşlı adam, “Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun” dedi. Herkesin şok yaşadığı o anlar sonrasında Halk54’e konuşan yaşlı adam, “99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya” dedi.

Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun

Adapazarı’nda 76 yaşındaki bir adam yolda yürüyen genç kıza, “Bu ne hal böyle, sizin giyinik olman lazım” deyince ortalık karıştı. Genç kızın, “Ya senin de adam olman gerekiyor” demesi üzerine yaşlı adam bu kez, “Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun” dedi.

Yaşlı adamın savunması daha da şaşırttı

Genç kızın ailesine haber verdiği o anlarda çevrede bulunanlar araya girdi. Genç kız yaşadığı olayla birlikte şok olurken, olay yerinden uzaklaşan yaşlı adam daha da tepki çekecek sözler söyledi. Yaşlı adam, “Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım, ama insanız ya” dedi.

Depremi kadınların açık giyinmesine bağladı

Konuşmasını sürdüren yaşlı adam, “Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü” dedikten sonra Tarihi Uzunçarşı’ya girip gözden kayboldu.

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