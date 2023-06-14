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Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı.

Elazığ'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi.

İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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