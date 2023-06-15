BIST 5.415
DOLAR 23,67
EURO 25,70
ALTIN 1.472,37
GÜNCEL

Teröre geçit yok! Bakanlık operasyon görüntülerini paylaştı: 16 terörist böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 16 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Öte yandan operasyon görüntülerini paylaşan bakanlık, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldiğini açıklandı. İşte 16 teröristin imha edildiği o görüntüler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da kamyonet motosiklete böyle çarptı!
Adana'da kamyonet motosiklete böyle çarptı!
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekti! Zorla arabaya bindirmeye çalıştı: Korku dolu anlar kamerada!
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekti! Zorla arabaya bindirmeye çalıştı: Korku dolu anlar kamerada!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
İzmir'de yarış ölüm getirdi! Ortalık savaş alanına döndğü: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
İzmir'de yarış ölüm getirdi! Ortalık savaş alanına döndğü: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
Cem Küçük 'bilgi aldım' diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı! Asgari ücret net 11 bin TL
Cem Küçük 'bilgi aldım' diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı! Asgari ücret net 11 bin TL
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi
Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı o anlar kamerada
Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı o anlar kamerada
Sahibi zapt edemedi! Ters yöne giren at arabası yayaya çarptı, kaza anı saniye saniye kamerada
Sahibi zapt edemedi! Ters yöne giren at arabası yayaya çarptı, kaza anı saniye saniye kamerada
150 liralık alacak nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
150 liralık alacak nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu
Selin dağlardan getirdiği çamur 2 aracı böyle yuttu
Dünya şampiyonu taekwondocuların hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Dünya şampiyonu taekwondocuların hedefi olimpiyat şampiyonluğu