Teröre geçit yok! Bakanlık operasyon görüntülerini paylaştı: 16 terörist böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 16 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Öte yandan operasyon görüntülerini paylaşan bakanlık, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldiğini açıklandı. İşte 16 teröristin imha edildiği o görüntüler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.