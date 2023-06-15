BIST 5.396
DOLAR 23,67
EURO 25,77
ALTIN 1.467,46
DÜNYA

Havada dehşet anları: Dev kuş kokpit camına ok gibi saplandı, uçağa girdi! Pilotun yüzü kana bulandı...

Ekvador'da kokpit camına ok gibi saplandıktan sonra uçağın içerisine giren dev kuş havada pilota dehşeti yaşattı. İçerisinin kan gölüne döndüğü olayda pilot o saniyeleri de kaydetti. Dehşete düşüren görüntülerde yüzünün her yerinde ve üniformasında kan lekeleri olan pilot üzerinde sallanan kuşu gösteriyor ve bu sırada uçağı yönlendirmeye devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un hava sahasında korku dolu anlar kayıtlara geçti.

Seyir halindeki uçağın pilotu, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Uçağa çarpıp kokpite saplandı

Büyük bir kuş, ön camına çarptığı uçağın kokpitine saplandı. Çarpmanın etkisiyle yüzü kana bulanan pilot, yaşadığı zorlu durumu görüntüledi.

Pilot, buna rağmen uçuşunu soğukkanlı bir şekilde sürdürmeyi başardı.

Pilotun zorlu görevi

Görüntüler, yüzünün her yerinde ve üniformasında kan lekeleri olan pilotun üzerinde sallanan kuşu gösteriyor. Bu sırada pilot uçağı yönlendirmeye devam ediyor.

Pilotun, inişi başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Mail'in aktardığına göre, havacılık yetkilileri, olay anında uçağın irtifasını ve izlediği rotayı henüz belirleyemedi.

Uçağın pilotuna zor anlar yaşatan kuşun, çarpmadan dakikalar sonra öldüğü söyleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin ordusundan kadın asker kararı
Çin ordusundan kadın asker kararı
Herkesi böyle kandırdı! Kendi cenaze törenine helikopterle geldi: Sosyal medyaya damga vuran görüntüler!
Herkesi böyle kandırdı! Kendi cenaze törenine helikopterle geldi: Sosyal medyaya damga vuran görüntüler!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Yer Adana: İlginç görüntüler ortaya çıktı! Genç kadın otomobilin tavanına çıkıp herkesi şaşırttı!
Yer Adana: İlginç görüntüler ortaya çıktı! Genç kadın otomobilin tavanına çıkıp herkesi şaşırttı!
Japonya'da kargo siparişleri evlere gökten iniyor! Dron bırakıyor, paraşütle iniyor!
Japonya'da kargo siparişleri evlere gökten iniyor! Dron bırakıyor, paraşütle iniyor!
Teröre geçit yok! Bakanlık operasyon görüntülerini paylaştı: 16 terörist böyle imha edildi
Teröre geçit yok! Bakanlık operasyon görüntülerini paylaştı: 16 terörist böyle imha edildi
Adana'da kamyonet motosiklete böyle çarptı!
Adana'da kamyonet motosiklete böyle çarptı!
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekti! Zorla arabaya bindirmeye çalıştı: Korku dolu anlar kamerada!
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekti! Zorla arabaya bindirmeye çalıştı: Korku dolu anlar kamerada!
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
"Asgari ücretli ölsün, ayda 25 bin TL kazanıyorum" diyen Suriyeli! Gerçek çok başka çıktı
İzmir'de yarış ölüm getirdi! Ortalık savaş alanına döndğü: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
İzmir'de yarış ölüm getirdi! Ortalık savaş alanına döndğü: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
Cem Küçük 'bilgi aldım' diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı! Asgari ücret net 11 bin TL
Cem Küçük 'bilgi aldım' diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı! Asgari ücret net 11 bin TL
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi
Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi