Havada dehşet anları: Dev kuş kokpit camına ok gibi saplandı, uçağa girdi! Pilotun yüzü kana bulandı...

Ekvador'da kokpit camına ok gibi saplandıktan sonra uçağın içerisine giren dev kuş havada pilota dehşeti yaşattı. İçerisinin kan gölüne döndüğü olayda pilot o saniyeleri de kaydetti. Dehşete düşüren görüntülerde yüzünün her yerinde ve üniformasında kan lekeleri olan pilot üzerinde sallanan kuşu gösteriyor ve bu sırada uçağı yönlendirmeye devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un hava sahasında korku dolu anlar kayıtlara geçti.

Seyir halindeki uçağın pilotu, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Uçağa çarpıp kokpite saplandı

Büyük bir kuş, ön camına çarptığı uçağın kokpitine saplandı. Çarpmanın etkisiyle yüzü kana bulanan pilot, yaşadığı zorlu durumu görüntüledi.

Pilot, buna rağmen uçuşunu soğukkanlı bir şekilde sürdürmeyi başardı.

Pilotun zorlu görevi

Görüntüler, yüzünün her yerinde ve üniformasında kan lekeleri olan pilotun üzerinde sallanan kuşu gösteriyor. Bu sırada pilot uçağı yönlendirmeye devam ediyor.

Pilotun, inişi başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Mail'in aktardığına göre, havacılık yetkilileri, olay anında uçağın irtifasını ve izlediği rotayı henüz belirleyemedi.

Uçağın pilotuna zor anlar yaşatan kuşun, çarpmadan dakikalar sonra öldüğü söyleniyor.