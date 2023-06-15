Herkesi böyle kandırdı! Kendi cenaze törenine helikopterle geldi: Sosyal medyaya damga vuran görüntüler!

TikTok fenomeni David Baerten, ailesi ve arkadaşlarını korkunç bir şekilde kandırdı. Kendi cenaze törenine helikopterle geldi. Baerten neden böyle acımasız bir kandırmaca işine girdiğini açıklayıp, sosyal medya hesaplarını kapattı. Öte yandan cenaze töreni düzenleyen adamın görüntüleri sosyal medyaya damga vurmayı başardı. İşte sıradışı cenaze töreni planı ve detaylar...

Sosyal medya platformu TikTok'ta 162 bin takipçisi olan David Baerten kendini ölmüş gibi göstererek aile üyelerine 'iletişimi koparmama' konusunda bir ders vermeye karar verdi.

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