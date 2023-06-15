Dünya bu adamı konuşuyor: Kendi cenazesine helikopterle geldi! Böyle plan görülmedi, nedeni herkesi şoke etti...
TikTok fenomeni David Baerten, ailesi ve arkadaşlarını korkunç bir şekilde kandırdı. Kendi cenaze törenine helikopterle geldi. Baerten neden böyle acımasız bir kandırmaca işine girdiğini açıklayıp, sosyal medya hesaplarını kapattı. Öte yandan cenaze töreni düzenleyen adamın görüntüleri sosyal medyaya damga vurmayı başardı. İşte sıradışı cenaze töreni planı ve detaylar...
Belçika'da yaşayan 45 yaşındaki bir adam ailesi ile yaşadığı sorunlar yüzünde iletişimini kopardı.
Bir süre sonra ailesi ile yeniden bağ kurmak isteyen adam sıra dışı bir plana imza attı. Kendisini ölmüş gibi göstererek sahte cenaze töreni düzenledi.
Planına eşini ve çocuklarını da dahil etti. Ailesini de kendi sahte cenazesine davet etti. Kızlarından biri sosyal medyada 'Huzur içinde yat babacığım. Seni düşünmekten asla vazgeçmeyeceğim' notuyla paylaşım yaparak takipçilerini kandırmaya başladı.
Son derece duygusal ve ikna edici 'ölüm ilanında' şu ifadeler yer aldı: "Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Büyükbaba olacaktın ve önünde koca bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni seviyoruz! Seni asla unutmayacağız."