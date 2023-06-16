Şanlıurfaspor'un şampiyonluk töreninde gerginlik! İYİ Partili eski başkan ile Vali arasında arbede

Şanlıurfaspor’un Spor Toto 1. Lig’e yükseldiği karşılaşmanın ardından kupa töreninde gerginlik yaşandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kupayı Şanlıurfaspor'un eski başkanı İYİ Partili Emin Yetim’in elinden alıp alandan uzaklaştırmak istedi. Yetim’in Vali Ayhan’ın hareketine tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı.

TFF 2. Lig Play-off final maçında Şanlıurfaspor, Konya’da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. 2017 yılında küme düşerek 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor, 6 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e yükseldi. Kentin cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

Vali, eski başkanın elinden kupayı aldı

Karşılaşmanın ardından kupa töreninde ise istenmeyen görüntüler yaşandı. Kupa törenine katılan Şanlıurfaspor'un eski başkanı Emin Yetim ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan arasında tansiyon yükseldi. Kupayı futbolcularla kaldırmak isteyen eski kulüp Başkanı Emin Yetim’in elinden alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emin’in uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi.

Kulübü liderken bırakıp vekil adayı olmuştu

Yetim’in Vali Ayhan’ın hareketine tepki göstermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu kupa kaldırma töreninde yaşanan gerginlik kameralara da yansıdı. Emin Yetim Şanlıurfaspor maç fazlası ve 2 puan farkla lider durumdayken kulüp başkanlığı görevinden istifa edip İYİ Parti’den milletvekili adayı olmuştu.

Emin Yetim'den Vali Ayhan'a tepki

Yaşananların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Emin Yetim, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi @valisalihayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum.”