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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'den bu yana 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii’nin resmi açılışında konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik" dedi.

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