Uğur Dündar eleştiriler sonrası istifa etti 1.5 saat sonra istifasını geri çekti! 'Mağdurum' deyip saydırdı

FENERBAHÇE Mali Genel Kurulu'nda ağır eleştirilerin hedefi olan Divan Başkanı Uğur Dündar, istifa sloganlarının ardından Genel Kurul sürerken istifa etti. 1.5 saat sonra kürsüye tekrar gelen Uğur Dündar, kendisinin 10 yıldır iktidar tarafından cezalandırıldığını ve mağdur edildiğini savunarak, oylama yaptırdı. Ardından da "oy çokluğuyla göreve devam ediyorum" dedi.

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Fenerbahçe Mali Kongresi'nde Başkan Ali Koç kadar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı gazeteci Uğur Dündar da tepki gördü. Bir Kongre üyesinin sert sözlerle yüklendiği Uğur Dündar için "İstifa et" sloganları atıldı. Bunun üzerine Uğur Dündar kongre sürerken istifa etti. İstifası 1.5 saat süren Uğur Dündar, kendisinin iktidar tarafından mağdur edildiğini, 10 yıldır ana akım medyada çalışmasına izin verilmediğini belirterek oylama yaptı. Oy çokluğuyla göreve devam edeceğini söyledi.

Siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar Fenerbahçe...

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kürsüye gelen kongre üyesi, Divam Başkanı Uğur Dündar'ı hedef alarak, "Fenerbahçe siyaset üstüdür! Yüksek Divan Kurulu başkanı olduğunuzdan beri siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar keşke Fenerbahçe için medyada konuşsaydınız." dedi.

Genel Kurul sürerken istifa etti

Bunun üzerine salondan Uğur Dündar'a yönelik istifa sloganları yükseldi. Buna çok sinirlenin Uğur Dündar, genel kurul devam ederken, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar paylaşımında şunları söyledi:

Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeriyim

"Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim."

10 yıldır ana akım medyada çalıştırılmıyorum

Uğur Dündar bu açıklamasından 1.5 saat sonra Kongre'de bir konuşma yaparak istifasını geri çekti. Uğur Dündar. kendisinin 10 yıldır hedefte olduğunu, ana akım medyada çalışmasının engellendiğini, ailesinin hedef olduğunu iddia ederek, kongre üyelerinden kendisi için 'devam et ya da devam etme' kararı vermelerini istedi.

Oy çokluğuyla devam ediyorum...

Uğur Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın." sözlerini kullandı. Üyelerin görevine devam etmesine yönelik el kaldırmasının ardından bir kez daha konuşan Uğur Dündar, "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." dedi.

Uğur Dündar, Nisan 2022'de yapılan seçimlerde sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanlığına seçilmişti.