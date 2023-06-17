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Bakan Ali Yerlikaya teşekkür etti: 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya teşekkür etti: 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da yanlış okula gelen 13 öğrencinin ekipler tarafından sınava yetiştirildiğini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da yanlış okula gelen 13 öğrencinin ekipler tarafından sınava yetiştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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