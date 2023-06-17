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Veteranlar Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası Bolu'da başladı

Veteranlar Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası Bolu'da başladı

Veteranlar Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası, Bolu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen turnuva Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

İki gün sürecek turnuvada Yunanistan, Bulgaristan, Irak ve Türkiye'den 200 sporcu mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Turnuvanın Bolu'ya spor turizmi anlamında değer kattığını belirten Güler, "Aynı zamanda ülkemiz açısından da güzel bir organizasyon. Masa tenisine gönül vermiş başarılı, eski milli sporcuların da mücadelesini izliyoruz." dedi.

Güler, bu tür organizasyonları uluslararası arenada daha fazla duyurarak daha geniş katılımla yapmak istediklerini kaydetti.

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