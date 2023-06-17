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Çok fena bastıracak! Meteoroloji'den yeni uyarı var illeri tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok fena bastıracak! Meteoroloji'den yeni uyarı var illeri tek tek açıkladı

MARMARA'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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