BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  EKONOMİ

Bomba Mehmet Şimşek kulisi! TÜSİAD'a 'Keşke yerel seçimler yarın olup bitse' diye yakınmış

Bomba Mehmet Şimşek kulisi! TÜSİAD'a 'Keşke yerel seçimler yarın olup bitse' diye yakınmış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün hem TÜSİAD yönetimiyle hem de Bankalar Birliği yöneticileriyle görüştü. Önümüzdeki hafta 4 bakan yardımcısı atayacağını belirten Mehmet Şimşek'in, 'keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi' diye yakındığı belirtildi.

Abone ol

Ekonominin patron koltuğuna oturan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul'da TÜSİAD ve Bankalar Birliği yöneticileriyle ayrı ayrı görüştü. Kıdemli ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, Mehmet Şimşek'in iki görüşmesiyle ilgili kulis bilgilerini yazdı. Şimşek'in her iki toplantıya da yanında hiçbir kurmay isim olmadan katıldığını belirten Sağlam şöyle devam etti:

Haftaya 4 bakan yardımcısı atayacağım

Muhataplarının yeni ekonomi kadrolarının hala oluşturulamamasından tedirgin olduklarını, liyakatli isimlerin bir an önce göreve getirilmesini istemişler. Şimşek buna karşılık gelecek hafta 4 bakan yardımcısı atayacağını belirterek, "gördüğünüz zaman siz de beğeneceksiniz, iyi isimler atanacak" demiş.

'Keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi'

Bakan Mehmet Şimşek'in TÜSİAD ve Bankalar Birliği üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, acil alınması gereken ve düzeltilmesi gereken birçok konu hakkında yoğun taleple karşılaştığını belirten Erdal Sağlam, "Şimşek 'keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi' diye yakınmış" ifadelerini kullandı.

BDDK ve Merkez Bankası uyumlu çalışacak

BDDK'ya eski dönem ekonomi yöneticilerinin atanmasından rahatsızlık duyulduğunu kaydeden Sağlam, "Şimşek bu eleştirileri "kaygılanmayın, BDDK ve Merkez Bankası uyumlu çalışacaklar" şeklinde konuşmuş" diye yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin koruma çabaları sayesinde deniz kaplumbağası sayısı artıyor
Türkiye'nin koruma çabaları sayesinde deniz kaplumbağası sayısı artıyor
ABD Başkanı'na neler oluyor? Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı
ABD Başkanı'na neler oluyor? Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Cem Bölükbaşı kaza yaptı! Super Formula'nın 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı
Cem Bölükbaşı kaza yaptı! Super Formula'nın 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!