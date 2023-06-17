BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı'na neler oluyor? Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı

ABD Başkanı'na neler oluyor? Biden konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek tamamladı

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin silahlanma sorunuyla mücadelesini anlattığı konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek bitirdi. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Biden, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle kabul edilen silah kontrolü yasasının son 30 yılda atılan en ciddi adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Biden, “Ama benim için ve çoğunuz için asıl mesele şu. Bu önemli bir ilk adım. ABD’de bir okulda, markette, geçit töreninde veya bir yerde haberleri açıp başka bir trajedi gördüğünüzde bunun (yasanın) yeterli olmadığını hissettiğinizi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle hissediyorum. Yine de gerçekler bize umut etmek için sebep sunuyor. Bu yıl şimdiye kadar ülke çapında birçok büyük şehirde cinayetler azaldı. 30 yılın en anlamlı silah güvenliği yasasını çıkardık. Silah kaçakçılığını ilk kez açık bir şekilde federal bir suç haline getirdik. Bu yasa 1 yıl önce yürürlükte olsaydı hayatlar kurtarılabilirdi. Şimdi yürürlükte ve bugün hayat kurtarıyor” şeklinde konuştu. Biden ayrıca, silah lobilerini hedef aldı. “Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklayacağız” diyen Biden, “Silah üreticilerini sorumlu tutacağız. Silah endüstrisini yeneceğiz. Arkalarındaki büyük paraları ve ayağa kalkıp harekete geçmeyi reddeden politikacıları yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tanrı Kraliçe’yi korusun”

Biden silahlanma sorunuyla ilgili yaptığı konuşmasını, “Tanrı Kraliçe'yi korusun adamım” şeklinde tamamladı. Biden’ın bu sözleri hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Biden’ın ne demek istediğini anlamadıklarını belirtti. Biden’ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı bilinmiyor.

Son zamanlarda ABD Başkanı Biden boşlukla tokalaşması, düşmesi ve dil sürçmeleri ile sık sık gündem oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Bölükbaşı kaza yaptı! Super Formula'nın 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı
Cem Bölükbaşı kaza yaptı! Super Formula'nın 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!
Beşiktaş Yurtbay Seramik, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i transfer etti
Beşiktaş Yurtbay Seramik, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i transfer etti
İran ve Mısır 40 yıl sonra barışıyor mu? Anlaşmaya vardıkları iddia edildi!
İran ve Mısır 40 yıl sonra barışıyor mu? Anlaşmaya vardıkları iddia edildi!