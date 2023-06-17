BIST 5.475
DOLAR 23,61
EURO 25,84
ALTIN 1.486,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası!

Kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen oyun platformuna 300 bin lira idari para cezası verildi

Abone ol

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen oyun platformunu veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 300 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Kurula yapılan başvuruda, bir oyun platformunun internet sayfasına giriş yapıldığında çerez işleme süreçleriyle ilgili kullanıcılara aydınlatma yapılmadığı ve zorunlu olmayan çerezler için açık rıza alınmadığı öne sürüldü.

İnceleme sonucu veri sorumlusu tarafından internet sayfasında herhangi bir şarta dayanmadan reklam ve pazarlama amacı gibi zorunlu olmayan çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlendiğini belirleyen Kurul, bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaştı.

Kurul, "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen oyun platformuna veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 300 bin lira idari para cezası verdi.

Karardan

Kararda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın alınıp alınmayacağı durumların hüküm altına alındığını belirtildi.

Kanunda "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü"ne ilişkin de hükümlerin yer aldığına işaret edilen kararda, ayrıca Kanun kapsamında, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Kararda, şikayet edilen sitede çok sayıda çerezin mevcut olduğu, bu çerçevede herhangi bir aydınlatma yapılmadığı, zorunlu olmayan ve kullanıcı hareketlerini reklam veya istatistik gibi amaçlar için takip eden çerezler için de veri sorumlusu tarafından açık rıza alma yoluna gidilmediği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama! 3 kişi tutuklandı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Marmara'da yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinn efsane isimlerinden Metin Milli hayatını kaybetti
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
Edirne'de gümrük kaçağı 64 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kobani'de nokta operasyon: MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!
Baba olmak isteyenlere 7 önemli ürolojik öneri!
Beşiktaş Yurtbay Seramik, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i transfer etti
Beşiktaş Yurtbay Seramik, hentbolcu Mihajlo Radojkovic'i transfer etti
İran ve Mısır 40 yıl sonra barışıyor mu? Anlaşmaya vardıkları iddia edildi!
İran ve Mısır 40 yıl sonra barışıyor mu? Anlaşmaya vardıkları iddia edildi!
Emine Erdoğan, YKS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, YKS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
Dolar kuru akaryakıt fiyatını uçurdu kallavi zam geliyor! Motorin, benzin litre fiyatı kaç TL?
Dolar kuru akaryakıt fiyatını uçurdu kallavi zam geliyor! Motorin, benzin litre fiyatı kaç TL?