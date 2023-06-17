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Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'dan feci bir kaza haberi geldi. Bir otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı ve kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki Berra Türkmen (8) ile Gülten Ertör (59) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.

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