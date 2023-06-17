17 Haziran 2023 altın fiyatlarında şoke eden düşüş gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Dün altın resmen coştu gram altın 1493 liraya kadar yükseldi. Bugün piyasalar kapalı altın fiyatlarında ise ibre aşağı yönlü... Uzmanlar kısa süreli düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirtiyor.Abone ol
Altının onsu 1.957 dolardan işlem görürken, altının gram fiyatı yeni günde 1.486 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.397 lira, Cumhuriyet altını da 9.529 liradan satılıyor.
17 Haziran 2023
Gram altın 1.486,03-1.486,37
Yarım altın 4.794,00-4.879,00
Cumhuriyet altını 9.529,00-9.714,00
Çeyrek altın 2.397,00-2.440,00
İslam Memiş uyardı
İslam Memiş, Merkez Bankası'nın olası bir faiz artışında gram altın fiyatlarının 1450 TL'nin altına hatta 1400 TL'ye kadar geri çekilebileceğini söyledi.
Memiş, "Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum." dedi. Memiş, gram altında 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasının ardından 1700-1800 TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi.