A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Slovakya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ile Macaristan yer alıyor. Grupta yarın Macaristan ile Sırbistan ise üçüncü maçlarını TSİ 16.00'da yapacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran'da Sırbistan ile oynamış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmıştı. Milliler, dün karşılaştığı Macaristan'ı ise 69-68 yenme başarısı göstermişti.