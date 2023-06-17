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Cem Uzan siyaseti bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi

Cem Uzan siyaseti bıraktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, "Aktif siyaseti bıraktım, iş hayatına geri dönüyorum" duyurusu yaptı. İade-i itibar olduğu zaman Türkiye'ye döneceğini savunan Cem Uzan, "Türkiye'nin kenetlenmesi, Erdoğan'a destek olması lazım" çağrısı yaptı.

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Genç Parti Kurucu Genel Başkanı firari işadamı Cem Uzan, "Aktif siyaseti bıraktım, iş hayatına geri dönüyorum" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Uzan, "Ben şahsen artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlerle her zaman fikrimi paylaşırım, her zaman destek olurum" dedi. "Türkiye'nin önünde 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır" diyen Uzan, şöyle devam etti:

'Türkiye'nin Erdoğan'a destek olması lazım'

"Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir, Türkiye için destek olunması gerekir" diyen Cem Uzan, "Bunun başında da yeni bir anayasa için destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı: Ne olursa olsun her şeye karşıyım. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaset yapmak gerekir."

Genç Parti'ye ne olacak?

Malvarlığına el konulması nedeniyle süren davaları kazanacağına inandığını dile getiren Cem Uzan, "Ben artık siyaset şapkasını çıkardım, bıraktım, sade bir vatandaş olarak fikrimi soranlarla paylaşırım. Genç Parti de kendi yolunda gidecektir. Oradaki arkadaşlar da Genç Parti'yi doğru gördükleri şekilde ayakta tutacaklardır. Ben iş hayatına geri dönüyorum. Yurt dışında işlerim var. Bir de uğradığım haksızlıkların, mağduriyetimin giderilmesi için açmış olduğum davalar var, onlarla uğraşıyorum. Yeni işlerim, yeni projelerim var. Davaları da kazanacağıma, haklarımı alacağıma inanıyorum. Bir gün iade-i itibar olduğu zaman Türkiye'ye dönerim ama siyaset benden bu kadar, paydos" dedi. 

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