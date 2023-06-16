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Letonya - Türkiye maçı (CANLI)

Letonya - Türkiye maçı (CANLI)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya karşı mücadele edecek.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak.

Letonya 0-1 Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.

İlk 11'ler
Letonya: Purins, M. Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda Güler, Kerem, Cengiz, Umut Nayir

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