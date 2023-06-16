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Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Arda Güler gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçeli yıldız Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yla oynayacağı maçta forma giyeceği için YKS'ye giremeyecek.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Letonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'i överken, "Arda Güler inanılmaz bir yetenek ancak yaşını unutmamalıyız. Fenerbahçe'de son dönemde çok süre aldı ve kendini geliştirme fırsatı buldu. Milli takımdaki arkadaşlarından faydalanacaktır ve gelecekte Türk Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu olacaktır." dedi.

Annesinin "vazgeçiş" mesajı

Öte yandan 18 yaşındaki genç futbolcu Letonya maçında oynayacağı için 
17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılamayacağı ortaya çıktı.

Güler'in annesi ise sosyal medya hesabından "her seçim bir vazgeçiştir" paylaşımında bulunarak Arda'nın üniversiteden vazgeçtiğini ima etti.

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