Antalya'da aranan 112 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 112 şüpheli yakalandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet ve İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde daha öncede belirlenen adreslere yapılan operasyonda, "dolandırıcılık", "cinayet", "cinsel istismar", "yaralama", "hırsızlık", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "cinsel saldırı", "tehdit hakaret" ve "yağma" gibi suçlardan aranması bulunan 112 şüpheli gözaltına alındı.

50 ekip ve 119 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yakalanan şüpheliler, polis merkezlerine götürüldü.