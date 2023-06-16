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Mehmet Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz

Mehmet Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz

Türkiye, ekonominin yeni yönetimine ve izleyeceği politikalara odaklanmışken, başroldeki isimden dikkat çeken bir mesaj geldi. TÜSİAD ile özel toplantı yapan ardından da bankalarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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Piyasalar, yeni ekonomi modeline odaklandı. Türkiye'nin Yüzyılı'nda izlenecek politikalar merak konusu olurken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa aktörleriyle görüşmelerini hızlandırdı. Şimşek bugün TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Toplantıda TÜSİAD yönetimi, Şimşek’e kapsamlı bir sunum yaptı.

"İkiz açık yaşıyoruz ancak çözümsüz değil"

Sunum hakkında bilgi veren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, “Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi, ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil.” dedi.

Sunumda özellikle son dönemde bankacılık sektörüne getirilen regülasyonlara ağırlık verildi.

Atılacak normalleşme adımlarına yönelik TÜSİAD’ın önerilerini dinleyen Bakan Şimşek, teknik detayları not aldı.

"Refah artışı sağlanacak"

Bu toplantı sonrası Bakan Şimşek bankalarla bir araya geldi.

Bankalar Birliği’ndeki toplantı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Şimşek, "Yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde, refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişare toplantısıydı. Bu kadar ilgi olacağını düşünmedim, teşekkür ediyorum." dedi.

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