Yunanistan sınırında yakalandılar: FETÖ ve PKK zanlısı 8 kişiye gözaltı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü zanlısı 8 kişi, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.