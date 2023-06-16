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Yunanistan sınırında yakalandılar: FETÖ ve PKK zanlısı 8 kişiye gözaltı

Yunanistan sınırında yakalandılar: FETÖ ve PKK zanlısı 8 kişiye gözaltı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü zanlısı 8 kişi, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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