Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Maraş depremlerinin ardından uyarılarına devam ederken bu kez Ölüdeniz kırığına dikkat çekti. "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir" ifadelerini kullanan Ercan, bölge için 6.5-7.1 arasındaki bir büyüklükte deprem olabileceği uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, sosyal medya hesabından deprem beklentilerine yönelik şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından uyarılarını artıran Prof. Dr. Ercan, Ölüdeniz kırığına dikkat çekti.

Bekledikleri depremin ne zaman olacağını bilmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Onbiril depreminde ilk deprem Pazarcık'da Ölüdeniz Kırığının kuzey üzerinde oldu. Ancak, kırık güneye inmedi. İleride bir deprem sonrası, Kilis üzerinden, Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir. Ne zaman, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili olarak bir takipçinin, "Peki şiddeti kaç olur hocam?" sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "6,5 ile 7,2 büyüklükleri arasında olur" yanıtını verdi.

"Hatay'da 6 Şubat'tan az etki olur"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, başka bir takipçisinin “Hocam, İskenderun'da yaşıyorum. Bahsettiğiniz, ilerde yaşanacak bu deprem, bütün Hatay ilini 6 Şubat'takine benzer bir şekilde etkiler mi?” sorusuna da, “Göreceli az” şeklinde cevap verdi.